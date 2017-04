Doctor Who: il cacciavite sonico entra nell'Oxford Dictionary

L'Oxford English Dictionary ha deciso di inserire una nuova voce dedicata all'universo della serie Doctor Who dopo aver già dato spazio a TARDIS, Dalek e Cyberman.

Il termine che sarà presente a partire da giugno tra le pagine del dizionario è sonic screwdriver, ovvero il cacciavite sonico usato dal Dottore, personaggio attualmente interpretato dall'attore Peter Capaldi.

La definizione spiega che si tratta di uno strumento in grado di avere diverse funzioni, come mostrato nei tanti episodi della serie cult in cui si è rivelato utilissimo per uscire da condizioni complicate e risolvere problemi di vario genere, dall'analisi di danni fisici alla risoluzione di complicati calcoli matematici.

Nell'attesa della stampa della nuova versione dell'utile volume, i fan potranno vedere gli episodi della decima stagione di Doctor Who ogni sabato sera sugli schermi della BBC.

