Doctor Who: domenica si conoscerà l'identità del tredicesimo Dottore!

L'attesa per scoprire chi sarà l'erede di Peter Capaldi nell'importante ruolo del protagonista di Doctor Who sta per finire!

Domenica, al termine della finale maschile del torneo di Wimbledon, la BBC svelerà infatti il nome dell'interprete del tredicesimo Dottore che debutterà durante lo speciale in onda a Natale, durante il quale si assisterà alla rigenerazione.

Per ora non sono trapelate indiscrezioni, solo molte ipotesi riguardanti il possibile erede o la possibilità che Chris Chibnall, nuovo showrunner dopo Steven Moffat, abbia scelto per la prima volta una donna nell'iconico ruolo.

