Doctor Who: Ben Whishaw prenderà il posto di Peter Capaldi?

Dopo l'annuncio dell'uscita di scena dello showrunner Steven Moffat, anche Peter Capaldi ha deciso di concludere la sua esperienza nei panni del Doctor Who. Prima che venga ufficializzato il nome dell'interprete del nuovo dottore sembra che passerà del tempo, ma nel frattempo si sono scatenati gli inevitabili rumor.

Il più accreditato vorrebbe Ben Whishaw nell'iconico ruolo e i bookmaker inglesi sembrano puntare su di lui. Dopo Whishaw, figurano Richard Ayoade, Rory Kinnear e Rupert Grint.

I bookmaker tengono, inoltre, conto della possibilità che sia finalmente arrivato il momento del grande cambiamento con l'avvento di un Dottore donna. Perciò tra le potenziali candidate le più accreditate sarebbero Olivia Colman e l'ex compagna del Doctor Who Billie Piper.

La decima stagione del Doctor Who prenderà il via il 15 aprile. Restiamo in attesa per scoprire cosa riserva il futuro al magico Dottore.

