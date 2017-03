Doctor Who: la star di Buffy, Anthony Head, sarà il nuovo Dottore?

Valerio Di G.

Qualche mese fa Peter Capaldi ha annunciato ufficialmente che la decima stagione di Doctor Who sarà anche la sua ultima. Capaldi che è la dodicesima incarnazione del Dottore, senza contare il War Doctor interpretato da John Hurt, lascerà quindi il posto a fine stagione ad un misterioso attore che porterà avanti il personaggio in nuove avventure. Alla notizia sono seguite speculazioni senza sosta su chi continuerà l'eredità di uno dei personaggi più iconici di sempre e tra i vari papabili si è fatto anche il nome di Ben Whishaw e Tilda Swinton! La possibilità di un Dottore donna non è infatti da scartare considerando che già un Signore del Tempo molto importante come The Master è tornato nell'ottava stagione con le fattezze di Michelle Gomez, oggi meglio conosciuta dai whovian con il nome di Missy!

Recentemente un nuovo ipotetico candidato è emerso all'attenzione del pubblico. Infatti durante un'intervista a Good Morning Britain, l'attore Anthony Head, interrogato sulla questione Doctor Who, ha ammesso che gli risulterebbe impossibile rifiutare un ruolo del genere nell'eventualità in cui gli venga offerto. Anthony Head è famoso per essere stato il libraio Rupert Giles nella serie cult Buffy - L'ammazzavampiri e anche se non sappiamo se il suo nome sia ufficialmente tra i front runner in corsa per il ruolo del nostro Gallifreyano preferito, dopo questa dichiarazione l'idea ci ha stuzzicato!

L'attesa decima stagione di Doctor Who andrà in onda sulla BBC a partire dal 14 Aprile e oltre a segnare l'addio di Capaldi vedrà anche l'aggiunta di una nuova companion chiamata Bill (interpretata da Pearl Mackie) e la conclusione del lungo ciclo di Steven Moffat come show-runner. Tutti gli indizi puntano verso una stagione indimenticabile, non ci resta che aspettare e continuare a chiederci: "chi sarà il tredicesimo Dottore?"

