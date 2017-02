Doctor Who 10: un teaser trailer ci presenta la nuova Compagna del Dottore!

Cristiano Ogrisi

La BBC ha rivelato un nuovo teaser trailer per la decima stagione di Doctor Who, dove ci viene presentato un nuovo personaggio per la serie.

Per la terza volta Peter Capaldi torna nei panni del dodicesimo Dottore e verrà introdotta Pearl Mackie nei panni di Bill Potts, la nuova compagna di viaggio del Dottore dopo Jenna Coleman nei panni di Clara Oswald. La season premiere è prevista per sabato 15 aprile, quasi quattro mesi dopo lo speciale di Natale intitolato The Return of Doctor Mysterio. Questa sarà l'ultima stagione prodotta da Steven Moffat (Sherlock), che verrà sostituito in seguito da Chris Chibnall.

