Doctor Who 10: negli episodi apparirà il Maestro interpretato da John Simm

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della serie Doctor Who è stata confermata la presenza di John Simm nei nuovi episodi della decima stagione.

L'attore ha il ruolo del Maestro ed è apparso per l'ultima volta nello show britannico nel 2010.

Simm ha dichiarato: "Posso confermare che è vero, sono tornato grazie al potere dei viaggi nel tempo. E' sempre un piacere collaborare con questo incredibile team di persone e non vedo l'ora che possiate vedere quello che combinerà il Maestro nella prossima stagione".

Il produttore esecutivo e sceneggiatore Steven Moffat ha aggiunto che si dovrà attendere per scoprire come ritornerà in scena il personaggio, sottolineando che è stato un piacere vedere John e Michelle Gomez faccia a faccia.

L'attrice riprenderà infatti la parte di Missy, la rigenerazione del Maestro apparsa in passato accanto a Peter Capaldi, interprete del Dottore.

La serie tornerà sugli schermi della BBC il 15 aprile.

