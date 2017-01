Doctor Strange: Scott Derrickson spiega come ha inserito la Gemma del Tempo nel plot

Sappiamo che la presenza di Stephen Strange in Avengers: Infinity War è strettamente legata alle Gemme dell'Infinito, in particolare alla Gemma del Tempo. Il regista di Doctor Strange Scott Derrickson avrebbe, però, svelato che in un primo tempo la Gemma non faceva parte della sceneggiatura ed è stata inserita nella storia piuttosto tardi.

"L'ultima scena con Wong è stata girata dopo le riprese principali, quando abbia deciso di metterla come sequenza conclusiva. E' stato solo allora che abbiamo pensato a un modo per collegare la nostra storia al resto del Marvel Cinematic Universe".

Leggi anche: Marvel Cinematic Universe: storia e segreti delle Gemme dell'Infinito Per un film che è una componente essenziale del MCU questa scelta di modificare lo script all'ultimo minuto suona piuttosto curiosa, visto che all'inizio la Gemma del Tempo non era prevista nel film. Derrickson spiega: "E' qualcosa che è emerso nel corso del processo creativo, durante la produzione e in parte in fase di montaggio. Non avevamo pensato a questa idea dall'inizio, ma quella di aggiungere la Gemma del Tempo alla storia è stata una scelta naturale, considerando che tutto Doctor Strange è incentrato sul concetto di tempo e su come il protagonista lo combatte o lo usa. Sapevo fin dall'inizio che il desiderio di Kaecilius di non morire, di vivere per sempre, è fondamentale nella storia, ma per me era più una nozione religiosa che una nozione legata alla fisica del tempo. Quando ci siamo immersi nelle multiple dimensioni, nel multiverso, l'idea del tempo come dimensione separata e di Dormammu esistente oltre il tempo ha fornito la direzione della nostra storia. Christine dice a Strange 'Il tempo ti mostrerà quanto ti amo e la semplice idea che si possa essere tanto arditi da creare un personaggio che si confronta con il senso della vita, con la propria identità e con il proprio scopo in un multiverso così vasto... Si sta confrontando con questa questione come creatura del tempo".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Doctor Strange: Scott Derrickson spiega come ha...