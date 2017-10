Django e The Devils: Sky annuncia le sue nuove serie

Sky Italia ha annunciato che si occuperà della produzione della serie tv di genere western Django e finanzierà The Devils.

Il primo dei due progetti sarà co-prodotto da Cattleya e da Atlantique Productions. Lo show sarà una nuova versione dei film degli anni '60 realizzati da Sergio Corbucci, il cult con protagonista l'attore Franco Nero, ma con l'approccio contemporaneo e uno script moderno. Gli sceneggiatori saranno Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già nel team di Gomorra - La Serie.

The Devils, invece, farà immergere gli spettatori nel mondo degli esperti in finanza attivi a Londra, Francoforte e Milano. Il progetto si ispira al libro di Guido Brera, ex dipendente della Morgan Stanley. Tra i produttori ci sarà la Lux Vide.

