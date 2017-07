Disney svela il modellino della Terra di Star Wars al D23!

Durante una speciale preview del D23 Expo 2017, il capo della Walt Disney Parks and Resorts Bob Chapek ha offerto un primo sguardo al dettagliato modellino del parco tematico dedicato a Star Wars in fase di sviluppo presso Disneyland ad Anaheim, California e presso gli Hollywood Studios di Disney a Orlando, Florida. La Star Wars Land model verrà svelata nel padiglione Walt Disney Parks and Resorts "A Galaxy of Stories presso il D23 Expo.

"Dire che siamo eccitati al pensiero dell'apertura dei parchi a tema Star Wars nel 2019 è poco" ha dichiarato Chapek. "Da tempo diciamo che sarà una novità assoluta, e attraverso il modellino possiamo cominciare a vedere quanto epici e immersivi saranno questi mondi".

Sabato il D23 ospiterà la presentazione ufficiale della Walt Disney Parks and Resorts, il modellino rimarrà disponibile nel padiglione per tutta la durata della manifestazione in modo da permettere al pubblico di osservare con attenzione questo mondo. In più saranno disponibili modelli di navi spaziali, droidi e altre creature che popolano questo incredibile universo di cui viene fornita un'anticipazione nel video seguente.

