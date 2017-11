Disney riammette il Los Angeles Times dopo i boicottaggi e le proteste

La crisi si è consumata in maniera veloce. Disney ha ufficialmente annullato il veto posto sul Los Angeles Times, colpevole di aver pubblicato un'inchiesta in tre parti in cui si analizzavano i rapporti tra la corporation e la città californiana di Anaheim, sede di Disneyland.

La Disney ha annunciato la riammissione dei giornalisti dell'LA Times alle sue attività dopo che il New York Times si era unito all'LA Times nel boicottaggio dei suoi film e numerosi gruppi di critici avevano proposto di ignorare i film dello studio escludendoli dalla stagione dei premi.

Disney ha diffuso via New York Times un comunicato in cui si legge: "Abbiamo avuto produttive discussioni con la nuova leadership del Los Angeles Times riguardo le problematiche che ci riguardano e, come risultato, abbiamo ripristinato gli accessi alle proiezioni anticipate per i loro critici."

La scorsa settimana i critici dell'LA Times erano stati respinti dalle proiezioni anticipate, incluso Thor: Ragnarok, proprio a seguito dell'inchiesta pubblicata. La Los Angeles Film Critics Association, il New York Film Critics Circle, la Boston Society of Film Critics ela National Society of Film Critics hanno inviato un comunicato congiunto in cui definivano la decisione presa da Disney "antitetica al principio della liberà di stampa nonché un precedente pericoloso in un'epoca in cui l'ostilità verso i giornalisti è aumentata".

Ava DuVernay, regista del film Disney Nelle pieghe del tempo, aveva twittato il suo supporto ai giornalisti scrivendo: "Ammiro i giornalisti cinematografici che si sostengono l'un l'altro. Sono con voi".

Saluting the film journalists standing up for one another. Standing with you. https://t.co/M9Fs22vv4L — Ava DuVernay (@ava) 7 novembre 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Disney riammette il Los Angeles Times dopo i...