Disney: elfi, unicorni e avventure spaziali per i prossimi film d'animazione

La Disney ha annunciato, durante il D23 Expo, due nuovi progetti animati.

Il 12 aprile 2019, prodotto da DisneyToon Studios arriverà un film ancora privo di un titolo ufficiale che esplorerà il futuro dell'aviazione e porterà gli spettatori nello spazio. La regia sarà di Klay Hall e Bobs Gannaway e la storia farà parte dello stesso universo di Cars - motori ruggenti e Planes, mostrando jet tecnologicamente avanzati dotati di occhi.

Ecco il primo concept art.

La Disney-Pixar, invece, porterà sugli schermi il nuovo progetto di Dan Scanlon (Monsters University). Il regista si è ispirato alla sua vita personale, avendo perso il padre quando era ancora un bambino, e ha svelato che il film affronterà una domanda che si è sempre posto: chi era mio padre?. La storia è ambientata in un mondo senza umani e popolato solo da elfi, troll e spiriti. I protagonisti saranno due fratelli teenager, due elfi, che hanno dovuto affrontare la morte del padre quando erano ancora troppo piccoli per ricordarlo. Grazie alla magia esistente nel mondo, i due giovani intraprenderanno una missione che permetterà a entrambi di vivere una giornata con l'uomo.

Nel lungometraggio, inoltre, gli unicorni saranno molto diffusi e saranno persino liberi per le strade, dove mangiano spazzatura.

