Disney e la critica USA: è guerra in vista della stagione dei premi

Nella giornata del 3 novembre il Los Angeles Times ha condiviso un articolo in cui rivela che ai suoi collaboratori e giornalisti è stata vietata la partecipazione alle anteprime dei film Disney a causa della pubblicazione sulla testata di un approfondito articolo in cui si rivelavano delle informazioni riguardanti un accordo stretto con la città di Anaheim, California, area in cui si trovano i parchi tematici della società.

Le associazioni dei critici cinematografici di Los Angeles, Boston, New York e la National Society of Film Critics hanno ora replicato con un comunicato in cui sostengono si tratti di un'azione contraria alla libertà della stampa e che rappresenti un pericoloso precedente in un periodo in cui i giornalisti sono già oggetto di ostilità.

I quattro gruppi di critici hanno quindi annunciato che non prenderanno in considerazioni i progetti prodotti dalla Disney nell'assegnare i tradizionali riconoscimenti al termine della stagione cinematografica.

Il comunicato sottolinea che è una decisione estrema che penalizzerà gli artisti, nonostante sia una situazione non dipendente dalla loro volontà, ma motivata dalle azioni compiute dalla Disney che limitano la libertà della stampa.

I portavoce della Disney avevano invece dichiarato che l'articolo non rispettava gli standard giornalistici più elementari e non era equilibrato nelle sue dichiarazioni. I critici del L.A. Times non hanno quindi potuto vedere in anteprima il film Thor: Ragnarok e non potranno accadere alle proiezioni di Coco e Star Wars: Gli ultimi Jedi, oltre a non poter ottenere le interviste e i materiali stampa.

Tra i filmmaker Ava DuVernay, regista del lungometraggio Nelle pieghe del tempo prodotto proprio dallo studio, si è schierata a favore dei giornalisti in quello che sembra destinato a essere un duro contrasto a distanza:

Saluting the film journalists standing up for one another. Standing with you. https://t.co/M9Fs22vv4L — Ava DuVernay (@ava) November 7, 2017

