Disenchantment: su Netflix la nuova serie animata dell'autore dei Simpson

Netflix ha commissionato a Matt Groening 20 episodi di Disenchantment, una serie animata fantasy per adulti. Nelle puntate gli spettatori saranno catapultati nel regno medioevale di Dreamland, dove seguiranno le disavventure di Bean, giovane principessa particolarmente avvezza all'alcool, del suo esuberante compagno elfo Elfo e di Luci, suo demone personale. Lungo la strada, lo stravagante trio incontrerà orchi, spiriti, arpie, folletti, troll, trichechi e una moltitudine di schiocchi esseri umani.

Groening ha dichiarato: "Disenchantment parlerà di vita e morte, amore e sesso, e di come continuare a ridere in un mondo pieno di sofferenza e di idioti, a dispetto di quello che vi diranno gli anziani, i maghi e altri cretini".

Tra i doppiatori ci saranno Abbi Jacobson ("Bean"), Nat Faxon ("Elfo") ed Eric Andre ("Luci"), insieme a John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding, e Lucy Montgomery.

L'animazione sarà a cura di Rough Draft Studios (Futurama).

La serie debutterà nel 2018 con dieci episodi e Cindy Holland, Vice President dei Contenuti Originali Netflix, ha dichiarato: "Il brillante lavoro di Matt Groening ha risuonato con generazioni in tutto il mondo e non potremmo essere più felici di lavorare con lui in Disenchantment. La serie porterà alla luce il suo caratteristico stile di animazione e il suo umorismo pungente, e pensiamo sia perfetta per i nostri numerosi fan di serie di animazione".

