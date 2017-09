Diego Luna e Liev Schreiber nel cast del nuovo film diretto da Woody Allen

Gli attori Liev Schreiber e Diego Luna sono entrati a far parte del cast del prossimo film diretto dal regista Woody Allen.

Tra i protagonisti del progetto, la cui trama è ancora avvolta dalla segretezza, ci sono anche Jude Law, Selena Gomez, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Annaleigh Ashford, Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers e Kelly Rohrbach.

La distribuzione nei cinema americani del lungometraggio sarà curata da Amazon Studios, con cui il filmmaker aveva già collaborato in occasione di Café Society, della serie Crisis in Six Scenes e Wonder Wheel, che verrà presentato al New York Film Festival prima di debuttare nelle sale statunitensi l'1 dicembre.

