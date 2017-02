Diane Keaton e Brendan Gleeson protagonisti di Hampstead

Diane Keaton e Brendan Gleeson saranno i protagonisti del film Hampstead, che verrà distribuito da The Weinstein Company in Nord America. La regia sarà di Joel Hopkins, mentre la sceneggiatura verrà firmata da Robert Festinger.

Fanno parte del cast anche Jim Norton, Lesley Manville, Jason Watkins e Simon Callow.

Il lungometraggio avrà come protagonista la vedova Emily Walters (Keaton), incapace di concentrare la propria attenzione sulle cose che hanno bisogno di attenzione, come il suo vecchio appartamento, la propria situazione economica e persino suo figlio.

Un giorno, guardando verso la brughiera, attraverso la finestra della sua soffitta, la donna vede in una capanna un uomo transadato (Gleeson), che viene attaccato da un gruppo di teppisti. Sconvolta da quanto accaduto, Emily chiama la polizia e attende l'arrivo degli agenti. Il giorno successivo la donna si avventura nella foresta per cercare Donald, scoprendo che ha vissuto in pace e armonia per ben 17 anni, prima che il suo stile di vita venisse minacciato a causa di alcuni proprietari che stanno usando delle tattiche intimidatorie per allontanarlo dall'area.

