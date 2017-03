Devilman: il teaser e il poster dell'anime ispirato al manga di Go Nagai

Devilman, l'opera di Gô Nagai, diventerà un anime prodotto per Netflix. La regia è stata affidata a Masaaki Yuasa, già autore di The Tatami Galaxy.

Il progetto si intitolerà Devilman Crybaby e online è stato condiviso un breve teaser che mostra lo stile delle immagini, in attesa del debutto online nel 2018 che avverrà con un doppiaggio in nove lingue e sottotitoli in 25 idiomi diversi.

Le puntate racconteranno quello che accade quando un demone si impossessa del corpo di un ragazzo deceduto per compiere azioni terribili. L'incontro con una ragazza, però, cambierà radicalmente le sue idee.

