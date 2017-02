Dev Patel: Burberry sotto accusa per averlo scambiato con Riz Ahmed

L'account di Burberry ha compiuto un errore accolto con molte critiche online: su Twitter è infatti stata pubblicata una foto in cui si rendeva omaggio a Dev Patel per la sua vittoria ai BAFTA, ottenuta grazie alla sua interpretazione in Lion - La strada verso casa, e si sottolineava che indossava un completo blu fatto su misura; l'immagine ritraeva però Riz Ahmed, protagonista di Rogue One: A Star Wars Story.

Molti followers della casa di moda hanno quinti sottolineato l'errore, la maggior parte accusando chi cura la pagina di Burberry di "pensare che tutte le persone non bianche abbiano lo stesso aspetto".

Ahmed, inoltre, non indossava un completo color navy e online si è corretto l'errore senza però offrire delle spiegazioni, nonostante i tanti messaggi ricevuti dal profilo.

Burberry just confused @RizMC for Dev Patel because all brown people look the same? This is why we need to diversify our media. pic.twitter.com/d4iIITHNdo