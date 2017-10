Detective Pikachu: Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson nella shortlist dei doppiatori

Legendary Pictures avrebbe stilato una shortlist di superstar che potrebbe dar voce al protagonista del lungometraggio animato Detective Pikachu, attualmente in preparazione.

Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Mark Wahlberg e Dwayne Johnson sarebbero i favoriti dello studio per dar voce al popolare personaggio dei Pokemon nel live action, anche se per il momento non ci sono stati contatti diretti con le star.

Il live-action ispirato alla saga dei Pokemon è firmato da Nicole Perlman e Alex Hirsch. Il film, che segue le gesta del Detective Pikachu all'interno del Pokémon universe, sarà diretto da Rob Letterman. Le riprese prenderanno il via a gennaio a Londra.

Universal Pictures distribuirà la pellicola al di fuori del Giappone, mentre la Toho, partner di Nintendo, si occuperà della distribuzione in patria.

