Denzel Washington è in difficoltà nel ricordare le battute dei suoi film

Denzel Washington, mentre era ospite della trasmissione condotta da Jimmy Kimmel, è stato messo alla prova per scoprire se conosce bene i film di cui è stato protagonista.

La star, protagonista e regista di Barriere, ha infatti dovuto riconoscere le battute che ha pronunciato sul grande schermo e quelle tratte da altri lungometraggi in cui non ha recitato.

La prova non era delle più semplici ma, dopo un'iniziale incertezza, Denzel ha dimostrato di conoscere piuttosto bene la propria filmografia.

Ecco il divertente video:

