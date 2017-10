Den of Thieves: Gerard Butler è un poliziotto spietato nel primo trailer

STXfilms ha diffuso il primo trailer di Den of Thieves con protagonista l'attore Gerard Butler. Il film è l'esordio alla regia di Christian Gudegast, impegnato anche come sceneggiatore sviluppando una storia che ha scritto con Paul Scheuring (Prison Break).

Fanno parte del cast anche Curtis Jackson, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., Evan Jones, Cooper Anderson, Maurice Compte, Kaiwai Lyman, Mo McRae, Meadow Williams e Brian Van Holt.

Den of Thieves, in arrivo nei cinema americani il 19 gennaio, racconta la storia di un'unità di elite della polizia di Los Angeles e di un gruppo di rapinatori di banche le cui vite si intrecciano in occasione di un colpo al limite dell'impossibile.

Ecco il trailer:

