Demi Lovato: il documentario sulla sua vita e carriera visto oltre 7 milioni di volte

Il documentario Demi Lovato: Simply Complicated, diretto da Hannah Lux Davis, ha superato quota 7 milioni di visualizzazioni dopo il debutto avvenuto su YouTube il 17 ottobre.

La star della musica ha dichiarato in un comunicato: "Sono particolarmente orgogliosa di questo documentario perché mi ha permesso di raccontare la mia storia e la mia verità nel modo più intimo e personale, senza una sola esitazione".

Il film permette di scoprire i dettagli della vita di Demi, da anni in lotta contro l'abuso di alcune sostanze e alle prese con problemi alimentari, oltre a seguire il dietro le quinte del lavoro compiuto nello studio di registrazione in occasione della produzione dei brani contenuti nell'album Tell Me You Love Me. La giovane non nasconde inoltre le sue ansie, le sue paure, le sue esperienze quando è stata vittima di bullismo, e la sofferenza che la assale quando si sente sola.

Ecco il progetto prodotto da YouTube:

