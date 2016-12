Debbie Reynolds, madre di Carrie Fisher, è stata ricoverata in ospedale

A distanza di 24 ore dalla morte della figlia Carrie Fisher, l'attrice Debbie Reynolds è stata portata in ospedale.

Todd Fisher ha infatti chiesto l'intervento di un'ambulanza e i medici sono arrivati nella sua casa di Beverly Hills, dove la famiglia stava organizzando il funerale dell'amata principessa Leia, per soccorrere la donna, a quanto pare colpita da un ictus.

L'ottantaquattrenne, secondo quanto riporta il sito TMZ, stava fisicamente male già da venerdì, il giorno in cui Carrie ha avuto un infarto a bordo di un aereo in arrivo a Los Angeles.

Debbie è stata immediatamente trasportata in ospedale e per ora non sono state rivelate notizie riguardanti il suo stato di salute.

