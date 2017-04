Death Note: Keith Stanfield trolla i fan con un'"esclusiva" sneak peek dedicata al Detective L

Le polemiche sull'adattamento di Death Note non si placano. Mentre i fedelissimi del manga lanciano una petizione online contestando numerose scelte creative della nuova versione che sarebbe "un'offesa nei confronti dell'opera originale", l'attore Keith Stanfield, che interpreta il geniale Detective L, personaggio di culto del fumetto, si prende gioco dei fan lanciando su Instagram una sneak peek esclusiva sul suo personaggio.

DEATH NOTE Sneak peak of my L *exclusive* Un post condiviso da Lakeith Stanfield (@lakeithstanfield3) in data: 12 Apr 2017 alle ore 13:30 PDT

Il provocatorio video sarebbe una risposta ai fan che si lamentavano di aver visto troppo poco Detective L nel primo trailer, visto che vediamo il personaggio incappucciato camminare per i corridoi e poco altro. Così Keith Stanfield si è mostrato in un video in cui compare ancora una volta incappucciato e sfoggia un linguaggio decisamente colorito. Poco in tono col suo personaggio, almeno nella versione del manga. Quale sarà stavolta la reazione dei fan?

La regia di Death Note è stata affidata ad Adam Wingard (You're Next, The Guest). Nel cast, invece, troviamo Nat Wolff, Margaret Qualley, Keith Stanfield e Willem Dafoe nei panni dello Shinigami.

Death Note approderà su Netflix il 25 agosto.

