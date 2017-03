Deadpool: Ryan Reynolds tenta di corrompere Hugh Jackman con i cupcakes

La corruzione è ammessa nell'universo Marvel. La star Ryan Reynolds ha inviato al collega Hugh Jackman dei cupcakes nel tentativo di convincerlo a firmare il contratto per comparire nel sequel di Deadpool.

Jackman ha giurato che Logan - The Wolverine sarà la sua ultima volta nei panni del mutante Wolverine, ma Ryan Reynolds non si dà per vinto e le prova tutte per far cedere Jackman e convincerlo a comparire a fianco di Wade Wilson.

Leggi anche: Logan, Hugh Jackman a Berlino: "Wolverine non mi mancherà perché farà sempre parte di me"

Hugh Jackman, però, non sembra essersi intenerito e nel corso di un'intervista ha replicato: "Non solo questa cosa è fuori discussione, ma cupcakes! Andiamo, cupcakes?" specificando che i cupcakes erano personalizzati "con granella e tutto il resto... e cuoricini!"

A quanto pare questo regalo è un modo per suggerire a Jackman che Deadpool 2 avrà un tono molto, molto diverso dal resto del franchise degli X-Men. "E' un modo dire, andiamo amico, puoi ingrassare. Ma io sono convinto di aver fatto la scelta giusta a dire addio al mio personaggio. Mi sento come un atleta che ha 17 anni di carriera alle spalle e annuncia il suo ritiro. E' difficile restare in forma se non hai niente su cui concentrarti. Non so cosa accadrà adesso, non ho niente all'orizzonte."

Nessuna speranza di rivedere Deadpool e Logan insieme dunque? "Sto esitando, sto cercando di capire cosa sia meglio, ma adesso potrebbe essere il momento sbagliato. Io ho finito, ma a livello teorico ammetto che l'idea è molto buona."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Deadpool: Ryan Reynolds tenta di corrompere Hugh...