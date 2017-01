Deadpool: Ryan Reynolds lancia la campagna per gli Oscar con un video esilarante

Continua la corsa agli Oscar di Deadpool. La star Ryan Reynolds continua a crederci e ha lanciato su Twitter un esilarante "For Your Consideration" video rivolto all'Academy.

Il comic movie dedicato al supereroe atipico è stato un enorme successo commerciale al cinema, in parte grazie a una memorabile campagna di marketing che includeva falsi manifesti pubblicitari in stile romcom e un account Twitter ufficiale del film che seguiva solo Hello Kitty.

Anche la critica ha apprezzato il film che ha ricevuto una nomination ai Golden Globes nella categoria miglior commedia o musical e una candidatura per Ryan Reynolds.

Nel nuovo video viene elencata una lista di record che il film avrebbe ottenuto, il tutto accompagnato da una partitura orchestrale molto seria. Tra questi si segnalano "42 lettere di rifiuto da Fox", "sette unicorni magici" e "tre pareti buone e una quarta che è rotta". Chissà se il video farà breccia nei cuori dei membri dell'Academy.

