Deadpool, Rob Liefeld: "Wade Wilson può rigenerare anche il suo pene"

Tutti sanno che Deadpool non si tira indietro da doppi sensi e battute a riferimento fallico. A tal proposito, per rassicurare i fan, il creatore del fumetto Rob Liefeld ha assicurato che anche le parti intime di Wade Wilson sono al sicuro da ogni rischio, perché qualunque parte del corpo del supereroe ha il potere di rigenerarsi:

"Certo! Non potremmo mai e poi mai vivere in un mondo dove Deadpool non può rigenerare il suo cazzo e le sue palle!"

Durante un'intervista con Inverse, Liefeld ha affermato che le capacità di guarigione dell'antieroe riguardano tutto il corpo e, curiosamente, nel mondo Marvel uno dei personaggi più amati dal pubblico è stato già evirato: Wolverine, in un numero del fumetto Il Punitore, riceve un proiettile tra le gambe e Frank Castle, in quel caso, gli dice di non preoccuparsi perché tanto sarebbe tutto tornato al suo posto. Deadpool 2, dopo l'enorme successo del primo capitolo, è già in pre-produzione con una possibile uscita nelle sale per gennaio 2018. Al momento le uniche novità che sono state annunciate sono i personaggi con cui Wade Wilson - nuovamente Ryan Reynolds - dovrà scontrarsi: l'attesissimo Cable (Josh Brolin), Domino (Zazie Beetz) e altri nuovi personaggi ancora da scoprire. Il sequel della 20th Century Fox sarà diretto da David Leitch e le riprese dovrebbero iniziare a giugno a Vancouver.

