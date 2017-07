Wonder Woman continua a far faville al botteghino. Nei giorni passati il comic movie Warner Bros. interpretato da Gal Gadot è riuscito a superare il record di incassi americani stabilito da Deadpool. Il Mercenario Chiacchierone, però, non sente la rivalità con la "collega", anzi, approda di nuovo sui social per congratularsi e dichiararle tutto il suo amore.

The Merc may be filthier, but her B.O. is stronger. Congrats #WonderWoman. pic.twitter.com/jhP1hRAKlY — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) July 11, 2017

Leggi anche: Wonder Woman e le altre "amazzoni": l'evoluzione delle eroine action tra cinema e TV

Negli USA Deadpool è arrivato a incassare 363 milioni in patria, mentre Wonder Woman è attualmente a quota 368 milioni, cifra destinata ad aumentare ancora vista la voglia del pubblico di vedere il film. Gli incassi totali di Deadpool si sono stabiliti a quota 783 milioni, per il momento Wonder Woman è ancora a 745 milioni. Scontro tra titani. vedremo se il sequel di Deadpool, in arrivo in sala il 1 giugno 2018, riuscirà a fare meglio.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Deadpool prova solo amore per Wonder Woman