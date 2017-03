Deadpool e La Bella e la Bestia: la parodia-musical è una favola!

Cosa accadrebbe se in Deadpool ci fosse un momento in stile musical? Julian Higgins ha condiviso online un esilarante video che risponde a questa domanda.

Ispirata in parte all'iconico momento in cui LeTont loda Gaston nel film La Bella e la Bestia, questa nuova parodia mostra il mercenario interpretato sul grande schermo dall'attore Ryan Reynolds entrare in un locale, dove fa degli incontri particolari con altri personaggi dei fumetti e affronta inaspettati nemici.

E per rendere il filmato ancora più indimenticabile, sul finale entra in scena un mutante a sorpresa che attacca l'amato unicorno di Deadpool. Per scoprire la sua identità non vi resta che guardare il video:

