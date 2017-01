Deadpool è il film più piratato del 2016

Nel 2016 è stato Deadpool il film più piratato dell'anno. Il sito TorrentFreak ha infatti rivelato la classifica dei lungometraggi più condivisi illegalmente online negli ultimi dodici mesi e il progetto con protagonista Ryan Reynolds è riuscito a battere persino altri cinecomic molto attesi come Captain America: Civil War e Batman v Superman: Dawn of Justice o il ritorno sul grande schermo di Star Wars.

I numeri ufficiali dei file condivisi online non sono stati rivelati, tuttavia la top 10 è la seguente:

1) Deadpool

2) Batman v Superman: Dawn of Justice

3) Captain America: Civil War

4) Star Wars: Il risveglio della forza

5) X-Men: Apocalisse

6) Warcraft - L'inizio

7) Independence Day: Rigenerazione

8) Suicide Squad

9) Alla ricerca di Dory

10) Revenant - Redivivo

