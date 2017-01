Deadpool and Wolverine: il trailer fan made dedicato ai mutanti

Ryan Reynolds da tempo ha spiegato che uno dei suoi desideri è vedere in azione, uno accanto all'altro, Deadpool e Wolverine.

Inizialmente si era parlato di un possibile coinvolgimento dell'attore canadese in Logan, elemento poi smentito dal regista dell'ultimo capitolo dell'avventure del mutante interpretato da Hugh Jackman. Ora, per veder realizzato questo sogno, non resta che aspettare uno dei prossimi sequel delle divertenti imprese del mercenario.

Un fan dei due personaggi dei fumetti ha, nell'attesa, realizzato un trailer fan made di Deadpool and Wolverine, un potenziale lungometraggio in stile anni '80 con protagonisti i due mutanti.

Ecco il video che otterrebbe senza alcun dubbio l'approvazione di Reynolds:

