Deadpool 2: Zazie Beetz parla dell'incidente mortale avvenuto sul set

Pochi giorni dopo il terribile incidente che ha costanto la vita ad una stuntwoman sul set di Deadpool 2, l'attrice Zazie Beetz che nel film intepreterà Domino ha rilasciato su Instagram una sua lettera di condoglianze scritta a mano.

Il messaggio dell'attrice recita: "Lunedì abbiamo tragicamente perso uno dei nostri: Joi SJ Harris. Il mio cuore è stato a pezzi durante gli ultimi due giorni in cui ho cercato di capire cosa dire o fare. So che quello che provo è nulla in confronto al dolore dei parenti, amici e famiglia. Il mio cuore e il mio amore va a lei e a tutti loro. Il cast e la crew vi fanno le loro più profonde condoglianze."

Un post condiviso da Zazie (@zaziebeetz) in data: 16 Ago 2017 alle ore 21:40 PDT

Joi "SJ" Harris stava eseguendo una scena d'azione quando ha perso il controllo della moto e si è schiantata su una finestra di vetro. Sul set la donna ha fatto lo stunt perfettamente almento quattro volte, la quinta è stata quella in cui qualcosa andò storto causando la tragedia. La polizia ha dichiarato che l'attrice è morta sul colpo anche se la causa del decesso è ancora sotto investigazione. Harris era conosciuta per essere la prima donna Afro-American road racer e Deadpool è stato il suo primo impegno importante da stuntwoman!

