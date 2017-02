Deadpool 2: Russell Crowe interessato al ruolo di Cable?

Le scene dopo i titoli di coda sono ormai una regola nei cinecomic, da Guardiani della Galassia a Iron Man. Deadpool, ovviamente, ha voluto fare le cose a modo suo: abbiamo visto Ryan Reynolds incitare le persone ad abbandonare la sala cinematografica prima di comunicare ufficialmente che nel sequel avremmo potuto vedere Cable.

Il fumettista Rob Liefeld, ovvero colui che ha dato ufficialmente le sembianze al personaggio su carta, ha twittato a Russell Crowe di presentarsi al provino per il ruolo e l'attore ha lasciato intravedere un velato interesse per la situazione:

I should read for it? https://t.co/kLONW0gBGI

I'm sure if @VancityReynolds has any interest in that idea he'll find a way https://t.co/KFUC6fIxjS