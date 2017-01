Deadpool 2 potrebbe regalare un fidanzato a Wade Wilson

Alla fine di Deadpool abbiamo lasciato Wade Wilson follemente innamorato della sua fidanzata Vanessa (interpretata da Morena Baccarin). Come ben sappiamo, però, la natura pansessuale dell'eroe lo spinge a flirtare sia con donne che con uomini. Il sequel in arrivo, Deadpool 2, potrebbe così portare al Mercenario Chiacchierone un fidanzato.

"L'amore per Deadpool potrebbe non essere ciò che l'amore è per Batman o per qualcun altro" ha spiegato il protagonsta di Deadpool Ryan Reynolds a Variety. "E' un outsider in ogni aspetto, forma e dimensione."

Hollywood ha avuto difficoltà a inserire coppie omosessuali nei film sui supereroi, soprattutto nei confronti di quei mercati esteri che potrebbero non apprezzare la scelta, ma Reynolds non è affatto preoccupato da questo aspetto. "Per noi questo non è davvero un problema perché siamo già stati censurati in Cina. Ci hanno dato il marchio 'fottetevi!' in Cina."

Ciò che non è ancora chiaro è quanto dovremo aspettare prima di vedere Deadpool in una relazione con un uomo: "L'unico aspetto di cui vi dovete preoccupare è 'Siamo stati fedeli al canone che abbiamo creato e sviluppato?'. Uno dei punti fermi del canone è che Deadpool ama Vanessa. Deadpool non ama Vanessa perché è una donna. Ama Vanessa perché ama lei."

