Deadpool 2, New Mutants e X-Men: Dark Phoenix - la Fox annuncia le date di uscita

La Fox ha fissato le date di tre dei suoi film più attesi del 2018. La casa di produzione, negli anni, ha avuto alti e bassi in termini di risultati ma ora ha trovato il successo con la formula dei supereroi vietati ai minori. Il sito BoxOffice ha ufficializzato tre grandi titoli per l'anno prossimo: X-Men: The New Mutants uscirà il 13 aprile, Deadpool 2 sarà disponibile dal 1 giugno mentre X-Men: Dark Phoenix sbarcherà nelle sale il 2 novembre.

New Mutants sarà il primo titolo a uscire, il regista Josh Boone ha recentemente annunciato che il film è in pre-produzione, non c'è nessun cast ufficiale ma Anya Taylor-Joy e Maisie Williams sono i nomi più papabili nei ruoli di Magik e Wolfsbane, mentre Nat Wolff potrebbe essere Cannonball.

Deadpool 2, invece, già si è mostrato in un primo teaser, dimostrando quanto la casa di produzione creda in questo sequel. David Leitch sostituirà Tim Miller alla regia e sono ufficialmente entrati nel cast Zazie Beetz nei panni di Domino e Josh Brolin nel ruolo di Cable.

Dark Phoenix, invece, ha avuto un processo di pre-produzione piuttosto misterioso. Originariamente il titolo sembrava essere X-Men: Supernova, ma quello ufficiale sembra confermare che Jean Grey (Sophie Turner) avrà un ruolo fondamentale. Lo sceneggiatore Simon Kinberg potrebbe occuparsi della regia, anche se non c'è nulla di certo a riguardo, come anche è incerto il futuro di James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e Nicholas Hoult, presenti negli ultimi capitoli dell'universo X-Men.

