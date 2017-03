Deadpool 2: Michael Shannon possibile interprete di Cable?

Michael Shannon sembra essere il preferito dalla produzione di Deadpool 2 per il ruolo di Cable.

Per ora non è stato ancora annunciato l'interprete del popolare personaggio dei fumetti e The Hollywood Reporter ha svelato che in corsa per la parte sembra esserci anche David Harbour, attualmente nel cast della serie Stranger Things.

Cable è stato creato da Rob Liefeld e Louise Simonson e, sotto molti punti di vista, ha caratteristiche opposte rispetto a quelle del mercenario interpretato da Ryan Reynolds. Il personaggio è un leader e sa controllare se stesso e gli altri. Cable, tra le pagine, è inoltre la versione del futuro di Scott Summers.

Le riprese di Deadpool 2 inizieranno in estate nella città di Vancouver, con la regia di David Leitch.

