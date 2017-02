Deadpool 2: le riprese prenderanno il via a maggio?

Deadpool è risultato uno dei successi della passata stagione cinematografica, ma la genesi del sequel sembra dover superare alcuni scogli.

Ieri si è diffusa la notizia che voleva Drew Goddard pronto a intervenire sulla sceneggiatura di Deadpool 2. Secondo alcune fonti Goddard avrebbe preso il testimone degli autori dell'originale, Rhett Reese e Paul Wernick.

A smentire il rumor è intervenuto Ryan Reynolds in persona con un tweet in cui afferma che Reese e Wernish starebbero ancora scrivendo la sceneggiatura, come da copione.

.@RhettReese and Paul Wernick are still very much writing the screenplay. They're the heartbeat of the whole operation. https://t.co/7XyZvUlUSi — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 23 febbraio 2017

Leggi anche: Deadpool: 5 cose che potreste non aver notato

Nel frattempo trapela la possibile data di avvio riprese. My Entertainment World riporta l'inizio della lavorazione del film, indicato con il working title di Love Machine, per il 1 maggio a Vancouver, città natale di Reynolds in cui è stato girato il primo Deadpool.

Quando arriverà nelle sale Deadpool 2? 20th Century Fox ha due date sul 2018 calendario riservate per i film Marvel/X-Men: 2 marzo e 29 giugno 2018. Se Deadpool 2 entrerà in lavorazione il 1 maggio 2017, la data del 29 giugno 2018 sembra la più papabile. Eppure questo non sembra il periodo dell'anno più adatto, nella stagione americana, per un film R Rated. Chissà cosa deciderà Fox.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Deadpool 2: le riprese prenderanno il via a...