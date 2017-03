Deadpool 2: la star di Stranger Things David Harbour sarà Cable?

A breve le riprese di Deadpool 2 dovrebbero finalmente prendere il via. Per adesso del plot non sappiamo molto, ma una notizia certa è l'arrivo del personaggio di Cable. Chi lo interpreterà? In un primo tempo si era parlato di Kyle Chandler, ma a quanto pare Ryan Reynolds avrebbe messo il veto sull'attore. Poi si era vociferato del possibile arrivo di Pierce Brosnan. Le ultime news suggerivano che il creatore di Deadpool Rob Liefeld volesse ingaggiare Russell Crowe. Adesso è stato svelato uno dei nomi in lista: si tratta della star di Stranger Things David Harbour.

L'attore avrebbe già sostenuto uno screen test, ma Fox non ha svelato se al momento ci siano negoziati in corso. Cable ha una lunga storia con gli X-Men e con Deadpool e ha alle spalle una complicata storia delle origini che, scommettiamo, il nuovo film svelerà con ironia. Cable, alias Nathan Summers, è il figlio di Cyclope e del clone di Jean Grey che è stato trasportato nel futuro da neonato e addestrato a diventare un guerriero prima di fare ritorno al presente, da adulto e in possesso di un'arma cibernetica, un occhio bionico, e varie abilità mutanti.

Ancora non sappiamo quanto durerà Stranger Things, ma se confermato nel ruolo, David Harbour potrebbe essere ingaggiato per più film visto che Cable è un noto membro dell'X-Force e al momento vi sarebbe in preparazione un altro film della saga degli X-Men incentrato proprio sull'X-Force. Attendiamo conferme ufficiali.

