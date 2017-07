Deadpool 2: la prima foto di Zazie Beetz nel ruolo di Domino!

Ryan Reynolds ha condiviso la prima immagine ufficiale di una delle new entry del sequel di Deadpool, le cui riprese sono attualmente in corso nella città di Vancouver.

Lo scatto, ideato come quelli che ritraevano in passato l'irriverente mercenario, ritrae Zazie Beetz che ha ottenuto la parte di Domino.

Deadpool 2, diretto da David Leitch, vede nel cast anche Josh Brolin che interpreta Cable, Julian Dennison, e Jack Kesy che sarà il villain. Tra i ritorni sul set anche quelli di Morena Baccarin, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

