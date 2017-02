Deadpool 2: Kerry Washington nel ruolo di Domino?

Cristiano Ogrisi

Anche se l'universo di Deadpool non è strettamente collegato a quello degli X-Men, ci sono comunque molti mutanti tra cui scegliere. In Deadpool 2, i nuovi due personaggi che verranno introdotti sono Cable e Domino. Si è detto molto su chi saranno gli interpreti del cyborg dal futuro e la donna dalla fortuna praticamente infinita. Oggi è stata rivelata una potenziale candidata per il ruolo.

L'Hashtag Show ha annunciato oggi che Kerry Washington è la frontrunner al momento, dopo l'allontanarsi dei nomi di Sienna Miller e Gugu Mbatha-Raw. Conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Olivia Pope nella serie tv Scandal di Shonda Rhimes, la Washington ha avuto ruoli di spessore anche in Ray, I fantastici quattro e Django Unchained.

Domino è un mutante che può manipolare la probabilità per far realizzare eventi improbabili, non impossibili, girando dalla sua parte la fortuna e togliendola ai suoi avversari. Di solito le accade in momenti di stress o quando la sua vita è a rischio. In più è allenata nelle arti marziali e nell'uso di svariate armi da fuoco.

Deadpool 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma sarà sicuramente nel 2018.

