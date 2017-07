Deadpool 2, Josh Brolin: "Sarà molto più divertente del primo capitolo"

Josh Brolin ha affermato che Deadpool 2 sarà ancora più divertente del primo capitolo. L'approccio che Tim Miller ha avuto in Deadpool è stato anticonvenzionale ma è rimasto fedele al fumetto, elemento questo apprezzato dal pubblico che ha portato nelle casse della Marvel 783 milioni di dollari. La produzione del sequel è, ormai, ben avviata ma non si sa molto della trama, tranne l'ingresso in scena di Domino (Zazie Beetz) e Cable (Brolin). Durante un'intervista a Good Morning America, all'attore è stato chiesto qualcosa sull'eventuale legame tra Thanos - il personaggio che l'attore interpreta nel MCU - e Cable, oltre qualche anticipazione su Deadpool 2:

Does Cable talk about Thanos in new @deadpoolmovie? How funny is @VancityReynolds' new movie? Josh Brolin teases #Deadpool2. #D23expo pic.twitter.com/UAIuXI0c8U