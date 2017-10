Deadpool 2, Josh Brolin ricorda la stuntwoman morta sul set del film

Durante le riprese di Deadpool 2 Una controfigura esperta in scene d'azione è rimasta uccisa in una sequenza che la vedeva impegnata a guidare una moto nell'area di Jack Poole Plaza. Joi 'SJ' Harris si trovava sul set per sostituire in alcune scene Zazie Beetz, Domino, quando si è scontrata con la sua moto su un marciapiede e si è schiantata rovinosamente su una lastra di vetro alla Shaw Tower. La produzione è stata sospesa per qualche giorno e poi tutto è tornato alla normalità, anche se sul set il peso della perdita è rimasto vivo a lungo.

Josh Brolin, interprete di Cable, durante un'intervista, ha espresso un pensiero sull'incidente, dichiarando che non è accaduto durante uno stunt, ma in un momento che nessuno si sarebbe aspettato:

"Abbiamo perso qualcuno sul set di Deadpool 2 ed è stata una fatalità. La ragazza era una persona splendida, non stava neanche facendo uno stunt, è stato del tutto casuale. Una cosa terribile. Sarà successo perché ha tentato di mettere in salvo la moto? Si può guardare in tutti i modi che vogliamo, ma qualche volta, le cose accadono in maniera tragica e basta."

Deadpool 2, diretto da David Leitch, può contare sul ritorno di Reynolds nel ruolo dell'irriverente mercenario e, accanto a lui, ci saranno Josh Brolin in quello di Cable, Zazie Beetz con la parte di Domino e Jack Kesy che sarà il villain. Tra i ritorni sul set anche quelli di Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Deadpool 2, Josh Brolin ricorda la stuntwoman...