Deadpool 2: Josh Brolin nelle nuove foto scattate sul set

Josh Brolin è stato immortalato sul set del film Deadpool 2, sequel con protagonista Ryan Reynolds in cui interpreta Cable.

Nelle immagini condivise dal sito Just Jared, è possibile vedere qualche dettaglio del costume indossato dall'attore e il personaggio impegnato in un'attività molto normale: fare shopping:

Josh Brolin was seen in character as Cable on the #Deadpool2 set filming a new scene! See all the photos: https://t.co/sl7hEM4tdV