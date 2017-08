Deadpool 2: Josh Brolin e nuovi dettagli su una scena d'azione nelle foto dal set

Nella città di Vancouver sono attualmente in corso le riprese del film Deadpool 2, il sequel delle avventure del mercenario Wade Wilson, personaggio interpretato dall'attore Ryan Reynolds.

Nuove foto e video realizzati sul set mostrano ora la realizzazione di alcune sequenze d'azione e Josh Brolin nella parte del villain Cable.

Josh Brolin was spotted in costume as Cable on the set of #Deadpool2 today - see all the photos! https://t.co/1o4a0f1ClB