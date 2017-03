Deadpool 2: Hugh Jackman potrebbe apparire nei panni di... Hugh Jackman

Nonostante i rocamboleschi tentativi di corruzione da parte di Ryan Reynolds, Hugh Jackman sembra intenzionato a mantenere la parola data e non tornare più a indossare i panni di Wolverine, neppure in Deadpool 2.

Gli sceneggiatori del film Rhett Reese e Paul Wernick, però, non hanno nessuna intenzione di arrendersi, anzi, starebbero pensando a un modo per avere Hugh Jackman nel film in un modo o nell'altro.

"Deadpool vive in un mondo in cui Hugh Jackman esiste. Ha avuto la cover di People come uomo più sexy del mondo, così magari stavolta Deadpool potrebbe incontrare il vero Hugh Jackman. Sarebbe davvero divertente".

Rhett Reese e Paul Wernick hanno spiegato di essere prossimi alla consegna della bozza definitiva dello script di Deadpool 2, anticipando che le riprese del sequel dovrebbero prendere il via nei prossimi mesi: "Siamo vicini a finire. Dopo la consegna passeranno un paio di mesi e inizieremo a girare. Non vediamo l'ora. Non vogliamo mettere il carro davanti ai buoi, a volte si finisce per fare tutto di fretta e realizzare un prodotto meno buono di quanto vorresti. Perciò non parleremo di date di uscita del film. Fox comunicherà una data e tutti gli altri faranno slittare i loro film, perché nessuno vuole uscire il nostro stesso weekend. Al momento, però, ci interessa solo realizzare il miglior film possibile".

