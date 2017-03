Deadpool 2: gli sceneggiatori promettono "personaggi oscuri" nel sequel!

Cristiano Ogrisi

Deadpool è stato un enorme successo di pubblico in tutto il mondo e Deadpool 2 è già in pre-produzione con una possibile uscita nelle sale per gennaio 2018. Al momento le uniche novità che sono state annunciate sono i personaggi con cui Wade Wilson - nuovamente Ryan Reynolds - dovrà scontrarsi.

Primo tra tutti, l'attesissimo Cable, ruolo che deve ancora trovare un interprete ufficiale. Zazie Beetz è entrata nel cast nel ruolo di Domino, ma il sequel vedrà altri nuovi personaggi da entrambe le parti, gli sceneggiatori Rhett Reese, Drew Goddard e Paul Wernick hanno parlato di cosa aspettarsi dal cast di Deadpool 2 durante un'intervista a LRM:

"Sì, Cable e Domino hanno catturato le attenzioni di tutti, ma ci saranno vari personaggi oscuri che le persone e i fan conoscono, abbiamo bisogno di nemici e abbiamo bisogno di qualche buon ragazzo che completi Deadpool, ma è in fase di scrittura. Ovviamente la pazzia di Deadpool ci guiderà."

La presenza di Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand) in Deadpool ha sicuramente soddisfatto i fan più accaniti degli X-Men, e probabilmente riprenderà il ruolo anche in questo sequel.

