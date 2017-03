Deadpool 2: ecco il teaser bootleg uscito con Logan (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Logan - The Wolverine è finalmente sbarcato nelle sale italiane mercoledì scorso. Il film di James Mangold, reduce da ottimi riscontri della critica dal Festival di Berlino, è stato preso d'assalto dal pubblico italiano, portandolo momentaneamente in vetta al box office. Ma i fan americani, in queste stesse ore, stanno godendo di un privilegio: nei cinema statunitensi, prima del film con Hugh Jackman, verrà proiettato il teaser trailer di Deadpool 2!

La pagina Adoro Filmes ha caricato sul suo account la versione rubata del trailer, che potete vedere qui sotto, che probabilmente sarà eliminata a breve.

La scena vede Wade Wilson (Ryan Reynolds) imbattersi in una rapina, per poi correre in una cabina telefonica per cambiarsi - proprio come avrebbe fatto Superman, del quale sentiamo la trionfante melodia del main theme - di costume. L'anti-supereroe ci mette troppo tempo a diventare Deadpool e si sente uno sparo. Wilson corre ma è troppo tardi. Allora si sdraia sul cadavere della povera vittima imprecando e ruba la sua spesa. La scritta finale riporta "Deadpool sta arrivando... non abbastanza in fretta", mentre la voce di Reynolds dice che il povero uomo avrebbe avuto bisogno di Logan, che almeno non doveva cambiarsi d'abito. Deadpool 2, diretto da David Leitch, uscirà nelle sale nel 2018.

