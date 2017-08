Deadpool 2: due nuove immagini di Josh Brolin nel ruolo di Cable

Nella città di Vancouver, dopo il tragico incidente mortale avvenuto la settimana scorsa, sono ricominciate le riprese di Deadpool 2, il sequel delle avventure del mercenario Wade Wilson, personaggio interpretato dall'attore Ryan Reynolds.

Due nuove immagini scattate sul set mostrano nuovamente Josh Brolin nella parte del villain Cable.

#DEADPOOL 2: New picture of Josh Brolin as #Cable !!! #marvel #xmen pic.twitter.com/xaL5r4nSoa