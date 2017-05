David Lynch: "sì, Inland Empire è stato il mio ultimo film", un addio al cinema?

Il 21 maggio arriveranno sugli schermi americani i nuovi episodi della serie Twin Peaks, diretti da David Lynch.

Il regista non realizza però un lungometraggio dal 2006, anno in cui è arrivato nelle sale Inland Empire che, secondo le ultime dichiarazioni del filmmaker, è stato l'ultimo film della sua carriera.

Lynch, intervistato dal quotidiano Sydney Morning Herald, ha ora spiegato: "Le cose sono cambiate molto. Così tanti film non stavano ottenendo buoni risultati ai box office anche se potevano essere lungometraggi grandiosi, mentre i titoli che stavano andando bene non erano cose che avrei voluto realizzare". David ha quindi confermato che non ha intenzione di lavorare più per il cinema, o meglio, quando gli è stato chiesto se Inland Empire è stato il suo ultimo film, ha risposto affermativamente.

Parlando invece di Twin Peaks, il regista ha spiegato che troppo marketing, secondo lui, "rovina completamente l'esperienza. Le persone vogliono sapere fino al momento in cui scoprono le cose poi perdono l'interesse. Quindi, parlando per me stesso, non voglio sapere nulla prima di vedere qualcosa. Voglio vivere l'esperienza pura, voglio entrare in un mondo e lasciare che le cose accadono".

I primi due episodi della serie andranno in onda su Showtime il 21 maggio, dopo un'anteprima al Festival di Cannes.

