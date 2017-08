David Letterman sarà il conduttore di un nuovo talk show di Netflix

David Letterman ritornerà alla guida di un talk show grazie a un progetto di Netflix composto, per ora, da sei episodi.

Il conduttore si era ritirato a vita privata dopo 33 anni di carriera e ora sarà sul piccolo schermo proponendo delle "conversazioni con persone straordinarie e dei segmenti sul campo in cui esprimerà la sua curiosità e senso dell'umorismo".

Le puntate, della durata di un'ora, saranno realizzate all'esterno di uno studio e debutteranno sulla piattaforma di streaming nel 2018.

David, in un comunicato, ha dichiarato di essere entusiasta del progetto e ha scherzato sostenendo che si dovrebbe consultare la propria famiglia prima di andare in pensione perché potrebbero avere dei progetti diversi rispetto ai propri.

Ted Sarandos, responsabile dei contenuti di Netflix, ha aggiunto che Letterman è un'icona della televisione e non vede l'ora di vedere le sue interviste e i suoi interventi, attendendo con curiosità la sua eventuale scelta di tagliarsi la barba.

Home News David Letterman sarà il conduttore di un nuovo...