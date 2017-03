David Boreanaz star del pilot CBS sui Navy SEAL

La dodicesima stagione della serie FOX Bones, attualmente in corso, sarà anche l'ultima. Il protagonista David Boreanaz, però, non resterà a lungo disoccupato. L'attore sarebbe già stato ingaggiato in un nuovo pilot come protagonista.

David Boreanaz si prepara a rimpiazzare James Caviezel nel pilot di una nuova serie CBS che vede protagonista un Navy SEAL. Caviezel, protagonista di Person of Interest, avrebbe abbandonato il nuovo pilot a causa di divergente creative con i produttori di CBS TV Studios.

Oltre a interpretare il protagonista, David Boreanaz si occuperà anche della produzione esecutiva del pilot che racconta le vite di un gruppo di Navy SEAL impegnati nell'addestramento, nella preparazione e nell'esecuzione di rischiose missioni nei luoghi più pericolosi del pianeta. David Boreanaz interpreterà Jason, carismatico leader di un team di assaltatori che ha alle spalle numerose missioni che gli hanno lasciato ferite d ogni genere. Nel cast del pilot troviamo anche Max Theriot, Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Toni Trucks e Jessica Paré.

